DAX mit versöhnlichem Wochenschluss - China bleibt weiter im Fokus

Der Deutsche Aktienindex verabschiedet sich versöhnlich ins Wochenende. Wie schon an vergangenen, positiven Handelstagen bleiben die Anleger aber in Habachtstellung, was die Situation im Handelskonflikt anbelangt.



Auch heute wertet der Yuan weiter ab und umso mehr das passiert, desto stärker wird Trump versucht sein, die Strafzölle auf chinesische Warenimporte zur Kompensation dieser in seinen Augen offen stattfindenden Währungsmanipulation zu erhöhen. Denn China hebelt die Strafzölle mit der Yuan-Abwertung teilweise aus. Aus dem Handelsstreit ist längst ein Währungsstreit geworden.



Die chinesische Volkswirtschaft ist überhebelt und hoch verschuldet. Die Schuldenquote wuchs auf Zehnjahresfrist von 140 auf 300 Prozent. Auch die heutigen Daten zeigen, dass sich das Wachstum in China weiter abkühlt. Ergo könnte die Schuldenquote noch weiter steigen. Trump könnte es im Ernstfall also darauf anlegen, die Kapitalverkehrskontrollen, mit denen China seine Wirtschaft und Währung zusammenhält, zum Einsturz zu bringen. Die USA wollen die Rolle der Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft nicht länger den Chinesen überlassen.

