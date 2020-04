DAX versöhnlich – Lufthansa tiefrot

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Nachdem bereits gestern mehrere schlechte Wirtschaftsindikatoren auf die Stimmung drückten, mussten die Anleger heute den nächsten Dämpfer verarbeiten: Der ifo-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung unter deutschen Unternehmen anzeigt, fiel im April auf 74,3 Punkte und damit so tief wie nie zuvor. Der DAX jedoch ließ sich davon nicht entmutigen. Nach dem Abrutschen unter 10.300 Punkte schwang sich der DAX am späten Vormittag nochmals auf und kratzte kurzzeitig sogar an den 10.500 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet das im Umfeld der vielen negativen Meldungen bisher einen Verlust von etwas über zwei Prozent.Meistgehandelte Aktie in Stuttgart zum Wochenausklang: Die Lufthansa. Die Kranich-Airline hatte gestern überraschend Quartalszahlen veröffentlicht. Im ersten Quartal verbuchte die Lufthansa einen operativen Verlust von 1,2 Milliarden Euro, für das laufende Quartal soll der Verlust noch höher ausfallen. Zudem kann sich die Lufthansa wohl nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Pandemie retten – das scheint den Anlegern nicht zu gefallen, die der Lufthansa-Aktie mit einem Minus von 6,3 Prozent die rote Laterne im DAX verleihen.Auch Wirecard wird in Stuttgart weiter rege gehandelt – am Montag dann folgt der Bericht der Wirtschaftsprüfer KPMG, der die Vorwürfe der Bilanzfälschung endgültig ausräumen soll. Bis zum Mittag fällt die Wirecard-Aktie zwar um rund 1,7 Prozent auf 136 Euro, auf Wochensicht kann sich die Performance jedoch sehen lassen: Seit Montag legte Wirecard fast 15 Prozent zu und zählt damit zu den größten Wochengewinnern im DAX.Neben BioNTech steht heute mit Gilead Sciences ein weiteres BioTech-Unternehmen im Fokus der Stuttgarter Anleger. Dessen Medikament Remdesivir soll zur Behandlung von Corona-Patienten eingesetzt werden, schnitt nach einem Bericht der Financial Times in einer klinischen Studie aber wohl denkbar schlecht ab. Gilead Sciences widerspricht dieser Darstellung jedoch. Die Gilead Sciences-Aktie selbst notiert heute weitgehend unverändert bei rund 72 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.