DAX verschiebt Entscheidung – Wall Street feiert Thanksgiving

Jochen Stanzl, 23. November 2017

Für den großen Wurf fehlte heute sowohl für die Bären wie auch für die Bullen das notwendige Handelsvolumen. Getreu dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ hat man sich am deutschen Aktienmarkt zunächst dazu entschlossen, die Entwicklungen auf die lange Bank zu schieben. Der DAX konnte zumindest die Marke von 13.000 Punkten im Tagesverlauf zurückerobern.

Auch morgen wird in New York nur halbtags gehandelt, so dass die echte Beschlussfähigkeit für die Börsen erst am Montag zurückkehren dürfte. Es ist einer dieser wenigen Zeitpunkte im Jahr, wo sich auch die USA eine längere Auszeit gönnen, und das war heute ganz deutlich im gesamten Handelsaufkommen spürbar.