DAX – verrückte 80-Prozent-Chance

Rund 12.850 Punkte standen vor dem langen Pfingstwochenende auf der DAX-Tafel. Wer nicht unbedingt mit einem Crash rechnet, sein Depot jedoch nach unten etwas absichern möchte, sollte sich den Discount-Putansehen. Notiert der DAX im März 2018 nicht über 13.000 Punkten oder fällt sogar, wird eine Seitwärtsrendite von 80 Prozent fällig.Ein interessantes Produkt, zumal mit der runden 13.000er Marke das nächste Ziel der Bullen von der Liste wäre und aus saisonalen Gründen vieles für Absicherung spricht.

Vor dem Start in die verkürzte Handelswoche werfen wir einen Blick auf die Agenda:

Dienstag

An der Konjunkturfront ist es am Dienstag sehr ruhig. Investoren werden um 12 Uhr auf die Einzelhandelsumsätze der Euro-Zone schauen. Sie sollen im April um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen sein. Damit lägen sie um 2,1 Prozent über dem Vorjahr.

Mittwoch

Mittwochfrüh werfen Investoren zuerst einen Blick auf die Währungsreserven Chinas und die Industrieaufträge aus Deutschland. Um 11 Uhr wird die dritte und damit endgültige Schätzung für das Wirtschaftswachstum der Euro-Zone im ersten Quartal veröffentlicht. Sie soll die zweite Schätzung bestätigen, demnach die Wirtschaft um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen war. Die Daten zu den US-Öllagervorräten folgen um 16.30 Uhr.

Donnerstag

Die Daten zu den Im- und Exporten Chinas und zur Industrieproduktion Deutschlands schauen sich Investoren Donnerstagfrüh zuerst an. Um 13.45 Uhr gibt die EZB die Ergebnisse ihrer Sitzung bekannt. Ab 14.30 Uhr verfolgen Investoren die Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi genau. Investoren gehen davon aus, dass Draghi trotz der Konjunkturerholung in der Euro-Zone bekräftigen wird, dass das Anleihenkaufprogramm in dem aktuellen Umfang weitergeführt werden muss.

Freitag

Freitagfrüh werfen Investoren einen Blick auf die Daten aus China zu den Produzentenpreisen und zur Inflation, sowie zu den Im- und Exporten Deutschlands. Um 14.30 Uhr beschließen die Daten zu den Umsätzen und Lagervorräten der US-Großhändler eine an Konjunkturdaten arme Woche.