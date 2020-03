DAX verliert weiter an Boden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Verluste am deutschen Aktienmarkt gehen weiter: Bis zum Mittag fällt der DAX zur Wochenmitte um weitere 5 Prozent und steht damit bei rund 8.490 Punkten – zu groß sind die Sorgen der Anleger angesichts der Folgen des Coronavirus. Die bisherigen Maßnahmen von (geld-)politischer Seite scheinen DAX & Co. vorerst nicht stützen zu können – und so befinden sich die Märkte weltweit gerade in einer verzwickten Lage: Einerseits eine spürbare Rezession, andererseits eine annähernde oder reale Nullzinspolitik der größten Notenbanken.Am Montag über 44 Prozent Plus, gestern über 54 Prozent Zuwachs und heute wieder knapp 30 Prozent fester – für die BioNTech-Aktie ist es bisher eine Woche wie im Traum. Im bisherigen Wochenverlauf legte BioNTech bereits das Zweieinhalbfache an Wert zu. Kurstreiber ist nach wie vor die Aussicht auf eine Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Dabei sollen die in den letzten Tagen vereinbarten Kooperationen mit Pfizer und Fosun Pharma helfen.Nach der gestrigen Erholung geht es für Daimler heute wieder bergab: Als zweithäufigste gehandelte Aktie in Stuttgart gibt Daimler rund 3,4 Prozent ab und fällt damit auf 23 Euro. Am Morgen wurde verkündet, dass Daimler aufgrund seine Produktion in dieser Woche des Coronavirus aussetzt und zunächst zwei Wochen pausieren will. Davon sind sowohl die Pkw- und Transporter- als auch die Nutzfahrzeug-Produktion betroffen.Auch Volkswagen kommt am Mittwoch unter die Räder: Die Aktie wird rege gehandelt, verliert jedoch rund 9,6 Prozent und notiert damit bei etwa 89,90 Euro. Auch VW kündigte an, die Produktion in Deutschland und Europa für zunächst zwei bis drei Wochen ruhen zu lassen. Schlechte Nachrichten gibt es für VW und Daimler obendrein noch von der Statistik: Im Februar sank die Zahl der Neuzulassungen in Europa um 7,4 Prozent – die Unsicherheit der Verbraucher wächst.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.