DAX verliert weiter - Anleger positiv

Zur Wochenmitte gibt der DAX erneut etwas nach. Kurz nach Handelsstart war der DAX am Mittwoch bis auf 13.238 Punkte abgesackt. Bis zum Mittag konnte sich der DAX davon jedoch wieder etwas erholen und notierte bei rund 13.250 Punkten. Das bedeutete gegenüber dem gestrigen Schlusskurs ein Minus von 0,2 Prozent.





Auch die Vorgaben aus den USA und Asien gaben dem DAX am gestrigen Handelstag wenig Anlass zu Kursgewinnen. Die US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq waren am Vortag unisono 0,1 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. In Asien waren die Verluste deutlicher: Der Nikkei gab 0,6 Prozent ab, der Shanghai Composite notierte 0,4 Prozent tiefer.Zumindest von Seiten der deutschen Wirtschaft kommen positive Nachrichten: Dem ifo-Geschäftsklimaindex zufolge hellt sich die Stimmungslage bezüglich der deutschen Konjunktur weiter auf. Für Dezember stieg der Index gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozentpunkte auf 96,3 Prozent. Damit liegt der Geschäftsklimaindex über den Erwartungen der Analysten und auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. Für den ifo-Geschäftsklimaindex werden jeden Monat etwa 9.000 Manager der deutschen Wirtschaft zur Geschäftslage und zu den Aussichten befragt. EUWAX

