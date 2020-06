DAX verliert deutlich!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Da kann auch ein positiv ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex nicht helfen: Der DAX sackt zur Wochenmitte zwischenzeitlich bis auf 12.200 Punkte ab und notiert am Mittag bei 12.260 Punkten noch immer 2% im Minus. Dabei stieg die Stimmung in den deutschen Chefetagen laut ifo-Index im Juni auf 86,2 Punkte und damit deutlicher, als im Vorfeld von Ökonomen erwartet. Zudem schätzten die befragten Manager ihre Geschäftsaussichten deutlich besser ein.Turbulent zu geht es heute bei Wirecard, der meistgehandelten Aktie in Stuttgart. Am Morgen legte die Aktie noch bis auf 20 Euro zu, bis zum Mittag dreht sie jedoch deutlich ins Minus und notiert bei 14,65 Euro rund 16,5% im Minus. Wirecard-Aktien verkauft hat indes Ex-CEO-Braun, der sich am Donnerstag und am Freitag von Papieren im Wert von 155 Millionen Euro getrennt hat. Diese hatte Braun Berichten zufolge als Sicherheit für einen Kredit hinterlegt. Bislang war Braun mit einem Anteil von 7% größter Wirecard-Aktionär.Rege gehandelt wird am Mittwoch auch die Daimler-Aktie, die 3,8% auf 35,50 Euro abgibt. Daimler geht eine Kooperation mit dem Chipentwickler Nvidia ein. Dessen Technik soll bei Fahrassistenz-Systemen, teilweise automatisiertem Fahren und eigenständigem Navigieren auf Parkplätzen zum Einsatz kommen. Ende 2024 sollen die ersten Fahrzeuge mit der gemeinsam entwickelten Technik auf die Straße kommen.Hohe Umsätze sind zur Wochenmitte in Stuttgart bei der Bayer-Aktie zu verzeichnen, die am Mittag 1% tiefer steht. Laut Berichten hat sich Bayer mit zehntausenden Klägern in den USA auf eine Beilegung geeinigt. Seit 2018 hatte Bayer mehrere Prozesse um das Mittel Glyphosat verloren und war zu Schadenersatz in Millionenhöhe verdonnert worden. Nun sei eine Einigung über eine Gesamtsumme von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar unterschriftsreif und liege dem Aufsichtsrat vor.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.