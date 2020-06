DAX verliert vor Fed-Sitzung - Wasserstoff im Fokus

Zur Wochenmitte trägt die Lufthansa als meistgehandelte Aktie in Stuttgart mit einem Minus von 4,1% mal wieder die rote Laterne im DAX. Auf die Stimmung drückt heute die Verlängerung der Reisewarnung für Drittländer bis Ende August, die den gesamten Sektor belastet. Zudem senkte die UBS ihr Kursziel für die Lufthansa von 18 Euro auf 5,85 Euro. Die vormalige Einstufung auf „Buy“ wurde doppelt auf „Sell“ herabgestuft.



Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht am Mittwoch auch die VW-Aktie. Diese ist heute mit einem Volumen von rund 2,6 Millionen Euro Umsatzspitzenreiter, gibt jedoch 1,3% ab. Nach den Turbulenzen rund um die Anschuldigungen des bisherigen VW-Chefs Diess und seiner Abberufung als Markenchef bei Volkswagen wird am Markt nun darüber spekuliert, ob Diess nach seiner teilweisen „Entmachtung“ womöglich in Kürze ganz hinwirft.



Nel ASA heute einer der meistgehandelten Werte in Stuttgart. Die Aktie des Wasserstoffunternehmens klettert bis zum Mittag um 6,5%. Bis zum Jahr 2025 soll hierzulande eine Innovationsoffensive "Wasserstoffrepublik Deutschland" umgesetzt werden, für deren Industrie die große Koalition 9 Milliarden Euro bereitstellen will.