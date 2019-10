DAX verlängert Auszeit – Erschöpfungserscheinungen an allen Fronten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Deutsche Aktienindex macht nach dem Sprint der vergangenen Tage einen leicht erschöpften Eindruck. Und auch aus New York rollt im Vorfeld der Fed-Sitzung eine eher vorsichtige Stimmung auf den Handel in Frankfurt zu. Damit dürfte der DAX seine gestern schon genommene Auszeit noch um ein paar Stunden verlängern.Auch die US-Notenbank könnte ihre als Versicherung gegen wirtschaftliche Einbrüche verfügbaren präventiven Zinssenkungen bereits ausgeschöpft haben. Nach den heutigen allseits erwarteten 25 Basispunkten könnte eine Pause kommen. Mit den bereits erfolgten Reduzierungen wurden der durch den harten Handelskrieg irritierte Konsum und die Hypothekennachfrage weich aufgefangen.Die Toleranz gegenüber dem Handelskrieg ist nun aber auch erschöpft. Jetzt gibt es für Aktien nur noch einen Weg weiter nach oben: US-Präsident Trump muss handelspolitisch liefern. Alles andere wäre eine Katastrophe. Die neuesten Ungereimtheiten, wann denn „Phase Eins“ des Handelsvertrages nun unterschrieben wird, trifft Anleger an einem wunden Punkt. Hier darf es keinen Rückfall in die alte Politik der Schocks und Drohgebärden geben. Sonst gehen an der Börse die Lichter aus.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.