DAX verharrt vor der 13.500 – US-Arbeitsmarkt läuft weiter rund

Jochen Stanzl, 03. November 2017

Die Arbeitsmarktdaten aus den USA waren nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick schien. Denn vor allem die ordentliche Aufwärtsrevidierung bei den neu geschaffenen Stellen für den Monat September zeigt, dass der amerikanische Arbeitsmarkt weiter rund läuft. Rechnet man beides zusammen, lagen die gemeldeten Zahlen im Rahmen der Erwartungen.

Das erklärt auch, warum die erste Reaktion im Euro gegenüber dem US-Dollar die falsche war. Dass der folglich dann schwächere Euro dem Deutschen Aktienindex nicht hilft, liegt daran, dass der Markt in dieser Woche schon so stark zulegen konnte. Insgesamt geht es nun im nächsten Schritt vor allem um das Überschreiten der runden 13.500er Marke. Gelingt das, sind in diesem Jahr noch 14.000 Punkte vorstellbar.