Im DAX verfliegt die Euphorie - Katerstimmung am Krypto-Markt

Die erste Euphorie über die Feuerpause im Handelsstreit hat sich ein wenig gelegt. Nun werden die Investoren genau darauf hören, was an konkreten Fortschritten auf dem Weg zu einem Handelsvertrag kommen wird. Der Aktienmarkt befindet sich kurzfristig in der besten von zwei Welten: Es gibt wirtschaftspolitische Impulse durch die Annäherung im Handelsstreit und gleichzeitig geldpolitische Versprechen.Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Juli durch die amerikanische Notenbank liegt immer noch bei 80 Prozent, für eine zweite Senkung im September bei nahezu 60 Prozent. Die Märkte rechnen fest damit, dass die Zinsen weiter fallen. Und die chinesische Notenbank möchte kleinen Unternehmen mit gezielten geldpolitischen Lockerungen unter die Arme greifen, um im Gesamtjahr ein Zielwachstum in der chinesischen Volkswirtschaft zwischen sechs und 6,5 Prozent zu erreichen. Eine „flutartige“ geldpolitische Lockerung werde es nicht geben. China scheint sich also tatsächlich an die Forderung der Amerikaner zu halten, keine direkte weitere Abwertung der eigenen Währung zu riskieren. Bis jetzt sieht alles danach aus, als würde der Waffenstillstand von beiden Seiten eingehalten.

Die technische Situation an den sicheren Häfen Gold und Silber hat sich derweil eingetrübt. Und nach einem Flash Crash im Bitcoin vor ein paar Tagen rutscht die Kryptowährung jetzt unter 10.000 US-Dollar. Aus technischer Sicht liegt das Kursziel in dieser Korrektur bei rund 5.000 US-Dollar. Eine Entschärfung der technisch prekären Lage würde eintreten, wenn Bitcoin die Unterstützung bei 10.550 US-Dollar zurückerobert.



Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.