DAX verdaut Fed-Ergebnis – Markt nach Fehlausbrüchen angeschlagen

Es wird in diesem Jahr wohl auf vier Zinsanhebungen in den USA hinauslaufen. So sind zumindest die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung von gestern Abend zu interpretieren. Dieser leicht restriktivere Kurs dürfte die Euphorie an den Aktienmärkten jetzt etwas bremsen und eine Sommerrally erschweren. Aber die gestrige Fed-Sitzung hat auch noch einmal klar gemacht, dass der Leitzins langfristig nicht mehr so hoch steigen wird wie vor der Finanzkrise.

Zwar haben nur acht der 15 Fed-Mitglieder und damit einer mehr als noch im März für vier Zinserhöhungen in 2018 votiert, was nicht gerade einen starken Kurswechsel signalisiert. Dennoch dürfte die Wall Street nach den Indikationen vom Terminmarkt die Ergebnisse zum Vorwand nehmen, nach vier Tagen mit einer Seitwärtsbewegung nun erst einmal den Rückwärtsgang einzulegen.

Das schwächt auch den Deutschen Aktienindex heute Morgen. Der Markt hat es gestern den zweiten Tag in Folge nicht geschafft, Gewinne über der 20-Tage-Linie bei 12.880 Punkten zu verteidigen. Eine nun startende Korrektur an der Wall Street könnte den deutschen Aktienmarkt nach diesen Fehlausbrüchen deshalb stärker unter Druck bringen.

Auch die Sitzung der Europäischen Zentralbank birgt das Risiko, dass es heute Nachtmittag zu höheren Schwankungen kommt. Diese könnten dazu führen, dass der DAX entweder nach oben über 12.900 Punkte ausbricht oder aber unter 12.615 Punkte fällt. Dazwischen bleibt es eine Schaukelbörse ohne klare Richtung. Diese Richtungslosigkeit sehen wir auch in der wirtschaftlichen Entwicklung. Das Wachstum in Europa hat sich abgekühlt und ohne neue Impulse – etwa durch eine Einigung im Handelsstreit mit den USA – könnte sich die Seitwärtsphase im DAX noch eine Weile fortsetzen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.