DAX verarbeitet Montags-Rally – Eintagsfliege oder Ende der Korrektur?

Nach dem plötzlichen Stimmungsumschwung über das Wochenende ist jetzt die große Frage auf dem Börsenparkett, welche Bedeutung der spontanen Rally am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart beigemessen werden kann. Das technische Bild im DAX zumindest hat sich über 12.750 Punkten wieder etwas aufgehellt, der nächste Widerstand auf dem Weg nach oben lauert bei rund 12.900 Zählern.Nach wie vor sind vor allem an der Wall Street hohe Short-Positionen im Markt und Eindeckungs-Rallys wie die gestrige somit normal. Zudem neigt sich das Quartal dem Ende zu, was zu Umschichtungen in großen Portfolios führt und dem Markt anscheinend erst einmal nützt.Heute Nacht findet in den USA genau fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl das erste Duell zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden statt. Dass die Wall Street genau vor diesem Duell wieder nach oben dreht, muss nichts heißen. Zumindest haben die Demokraten nun offiziell ein Konjunkturpaket von 2,2 Billionen US-Dollar vorgeschlagen. Die Neuverschuldung der US-Regierung seit Jahresbeginn bis heute beträgt 3,3 Billionen Dollar. Durch ein solches Konjunkturpaket würden die Verbindlichkeiten also noch einmal um zwei Drittel steigen.

Auch wenn man am heutigen Dienstag die Gespräche über das Konjunkturpaket fortsetzen möchte und das zuvor nur gerüchteweise herumgereichte Volumen nun offiziell bestätigt wurde, was die Börsen gestern beflügelte, ist es fraglich, ob das Paket noch vor den Wahlen verabschiedet werden kann. Schlechte Nachrichten über ein erneutes Festfahren der Verhandlungen könnten die Stimmung schnell wieder umschlagen lassen.







