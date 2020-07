DAX verarbeitet die Gewinne – Dollar-Schwäche treibt Preise für Gold und Silber

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktienmärkte kannten heute keine klare Richtung und verarbeiteten die Gewinne der Vortage. Positive Erkenntnis für den Deutschen Aktienindex: Verkaufsdruck kommt auch über der Marke von 13.000 Punkten und nur noch gute fünf Prozent unter dem Allzeithoch nicht auf. Wer in Aktien investiert ist, bleibt es – und dies ungeachtet der weiter vorhandenen Unsicherheit über den Verlauf der Corona-Pandemie und ihren immer noch nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Auswirkungen.Das Geld der Investoren fließt weiter in den Euro, nachdem einerseits die Politik zwar vier Tage brauchte, um am Ende aber dann doch ein historisch einmaliges Finanzpaket auf den Weg zu bringen, aber andererseits auch selbst US-Präsident Trump jetzt eingestehen musste, dass das Virus in den USA noch lange nicht unter Kontrolle sei und die Lage erst noch schlechter würde, bevor sie sich verbessert.Als wenn das nicht schon genug wäre, flammen nun auch die Spannungen zwischen den USA und China offenbar wieder auf. Washington beschuldigt zwei chinesische Hacker, im Auftrag der Regierung versucht zu haben, Geschäftsgeheimnisse im Wert von Hunderten Millionen US-Dollar einschließlich Forschungsdaten über Covid-19-Impfstoffe und Behandlungsmethoden gestohlen zu haben. Bis zu neuen Sanktionen diesbezüglich und einer Rückkehr des Handelsstreits in die Köpfe der Anleger dürfte es da nur eine Frage der Zeit sein.

Außerdem warten die Investoren gespannt auf die Quartalszahlen von Tesla und Microsoft, die heute Abend nach Handelsschluss an der Wall Street veröffentlicht werden. Der Star am Börsenhimmel bleibt indes Silber. Den zweiten Tag in Folge konnte der Preis in der Spitze um mehr als sieben Prozent zulegen. Die aktuelle Dollar-Schwäche hilft den Edelmetallen und wirkt wie ein Katalysator für die Preise. Sollte es Tesla und Microsoft ebenfalls gelingen, die Märkte von ihrem Zahlenwerk zu überzeugen, könnte auch hier sowie am Gesamtmarkt die Kauflaune wiederbelebt werden.



