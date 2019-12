DAX unter 13.200 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es sah zunächst nach einem freundlichen Wochenauftakt beim deutschen Leitindex aus: Am Morgen machte der DAX rund 50 Punkte gut und kletterte bis auf 13.338 Punkte – das bisherige Jahreshochs bei 13.374 Punkten schien damit in Reichweite. Gestützt hatten den DAX am Morgen gute Konjunkturdaten aus China. Dort stieg der Einkaufsmanagerindex der Industrie unerwartet auf 51,8 Punkte und ließ Hoffnungen wach werden, dass die Konjunktur wieder spürbar anzieht – nicht nur beim DAX, sondern auch in Asien: Dort legte der Nikkei rund ein Prozent zu, auch die US-Futures notierten am Morgen im Plus. Die Kehrtwende dann zur Mittagszeit: Die von den USA erlassenen „Hongkong-Gesetze“ stoßen in China auf wenig Wohlwollen. Medienberichten zufolge verhängt China nun im Streit um die Proteste in Hongkong Sanktionen gegen die USA. Doch auch die USA sorgen heute am Markt für schlechte Laune: Donald Trump teilt wieder einmal auf Twitter aus. Heutiges Angriffsziel sind Brasilien und Argentinien, gegen die fortan mit Strafzöllen auf Stahl und Aluminium verhängt werden sollen. Der DAX gibt daraufhin nicht nur seine anfänglichen Gewinne wieder ab, sondern rutscht deutlich unter die Marke von 13.200 Punkten. Am Nachmittag notiert der deutsche Leitindex bei rund 13.140 Punkten.

Lufthansa gefragt



Eine der meistgehandelten Aktien heute in Stuttgart: Die Lufthansa. Am Morgen wurde bekannt, dass Qatar Airways mit einer Beteiligung an der Kranich-Airline liebäugelt. Fürs erste sei aber auch eine „Partnerschaft“ der beiden Airlines denkbar, etwa in der Vermarktung. Die Lufthansa jedoch erteilte Qatar Airways eine Abfuhr. "Wir haben die Lufthansa in Deutschland nicht privatisiert, um sie in Qatar wieder verstaatlichen zu lassen", so ein Lufthansa-Sprecher am Montag. Die Lufthansa-Aktie gibt bis zum frühen Nachmittag ihre anfänglichen Gewinne wieder ab.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.