DAX unter 13.200 Punkten

Noch sind die Signale aus dem Weißen Haus nicht überzeugend genug: War der DAX am Morgen nach positiven Äußerungen des Wirtschaftsberaters von Donald Trump noch auf rund 13.260 Punkte geklettert, ging dem Leitindex im Laufe des Vormittags die Puste aus. Bis zum frühen Nachmittag gab der DAX seine anfänglichen Gewinne wieder ab und notiert nun knapp unterhalb von 13.200 Punkten. Auf Wochensicht hält der DAX damit in etwa sein Niveau – das Warten auf einen endgültigen Durchbruch beim Handelsabkommen zwischen den USA und China geht weiter.Die grundsätzlich optimistische Haltung der Anleger (siehe Euwax Sentiment Index) macht sich auch am Rohstoffmarkt bemerkbar. Bis zum Mittag fällt die Feinunze Gold um über 0,3 Prozent auf rund 1.466 US-Dollar. Auch der Kurs des ETC Euwax Gold II notiert bei etwa 43,40 Euro im Minus.Noch deutlicher fallen die Verluste heute beim „kleinen Bruder“ Silber aus. Zu Handelsbeginn fiel das Edelmetall wieder unter die Marke von 17 US-Dollar und gab bis zum Mittag rund 0,7 Prozent ab.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.