DAX – und schon ist fast alles wieder vorbei

Es sieht plötzlich so aus, als sei nichts geschehen. Dabei war die Stimmung der Marktteilnehmer in den vergangenen Tagen alles andere als erfreulich. Es drohte die Gefahr eines Durchbruchs nach unten und die Marke von 15.000 Punkten schien kaum noch halten zu können. Gestern hat sich die Lage dann wieder deutlich aufgehellt. Die Indikatoren hatten dies bereits angekündigt.



Dabei steht der MACD-Indikator erst vor einem Kaufsignal, was die anderen Indikatoren bereits vollzogen haben. Die Umsätze befinden sich immer noch auch einem recht hohen Niveau, auch wenn in der jüngsten unruhigen Phase noch höhere Umsätze zu beobachten waren. Nun befindet sich der DAX wieder in der oberen Widerstandslinie und hat gute Chancen darauf, eine Jahresendrallye zu generieren.

