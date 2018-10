DAX und S&P – spannende Ausgangslage

Der DAX kämpft weiter mit der Parallelen (akt. bei 11.352 Punkten) zum Abwärtstrend seit Mitte Juni. Wie am Dienstag beschrieben definiert die untere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals aber nur den Auftakt zu einem echten Barrierenbündel. Dieses ergibt sich aus dem Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.484 Punkten) sowie dem in der letzten Woche gerissenen Abwärtsgap bei 11.394/11.497 Punkten. Wir stellen die komplette Chartanalyse der HSBC-Experten vor. Den Daily können Sie hier abonnieren.

Wenngleich der DAX die Hürden heute ansteuern dürfte, sehen wir einen Sprung darüber als Grundvoraussetzung für eine Verbesserung des angeschlagenen Chartbilds und eine weitergehenden Erholung in Richtung der Nackenlinie der Anfang Oktober vervollständigten S-K-S-Formation bei 11.800 Punkten an. Auf der Unterseite gilt es dagegen, die verbliebene Kurslücke vom Wochenauftakt zu verteidigen. Gelingt dieses Unterfangen nicht, dürfte die DAX®-Korrektur noch nicht ausgestanden sein. Im Anschluss droht den deutschen Standardwerten bestenfalls die Ausprägung eines „zweiten Standbeines“ – voraussichtlich aber sogar ein neues Bewegungstief unterhalb von 11.051 Punkten. In welche Richtung das Pendel letztlich ausschlagen wird, hängt nicht zuletzt von den US-Aktienmärkten ab (siehe Analysen unten).

Ausgewählte Mini Future ZertifikateS&P 500® (DAILY) : „MEASURED MOVE“: INTERESSANTES LEVELDer Kursverlauf des S&P 500® zählt aktuell zu den spannendsten Charts überhaupt. Aus mehreren Gründen: Zunächst einmal „wackelt“ die Kreuzunterstützung aus dem Aufwärtstrend seit Juni 2016 (akt. bei 2.663 Punkten) und einem Fibonacci-Level (2.660 Punkte). In diesem Dunstkreis haben die US-Standardwerte jüngst einen sog. Außenstab ausgeprägt. Dessen Tief (2.604 Punkte) ist aber noch aus einem anderen Grund interessant, erfüllt es doch nahezu die Anforderungen an einen klassischen „measured move“. So beträgt das Ausmaß des ersten Korrekturimpulses von Anfang Oktober 230 Punkte. Unterstellen Anleger das gleiche Rückschlagpotential – ausgehend von der Zwischenerholung von Mitte Oktober (2.817 Punkte) –, dann ergibt sich ein Kursziel von rund 2.590 Punkten. Dieses Ziellevel wurde inzwischen nahezu erreicht. Eine weitere Dimension bringt die Analyse des MACD ins Spiel. Zwar notiert der Trendfolger auf dem Niveau von Anfang 2016, doch auf ein MACD-Tief folgt regelmäßig noch ein „Echotief“ im eigentlichen Chartverlauf. Schließlich tritt das Indikatortief selten zeitgleich mit dem absoluten Low im Kursverlauf auf. Vielmehr ist ein weiteres Tief im eigentlichen Chartverlauf die Regel, welches nicht mehr durch den Trendfolger bestätigt wird (Divergenz). Disclaimer: Wir weisen darauf hin, dass HSBC für die Platzierung dieses Beitrags bezahlt und auch die genannten Produkte ausgewählt hat. Darüber hinaus stellt Feingold Research Produkte von HSBC in ihren Publikationen und Beiträgen vor.