DAX und Nasdaq – Pferd bitte wechseln!

Seit einigen Wochen ist es auffällig – die Outperformance der Nasdaq zum DAX ist vorüber und zumindest fällt der DAX nicht stärker als die US-Techs. Kein Wunder – schaut man auf Bewertung und die offenbar wiederkehrende Vernunft. Wir bei Feingold Research hatten um 7.000 Zähler herum mehrfach zum Absichern der Nasdaq-Positionen aufgerufen, erneuern dies nochmal bei Amazon beispielsweise. Im Favoritendepot ist der Put noch enthalten, wir kassieren Teilgewinne. Allerdings – beim DAX legen wir um 11.800 Zähler nach und zwar wie gewohnt antizyklisch – WKN. Hey – der Markt ist fast 2.000 Zähler günstiger als vor 2 Monaten. Und ist wirklich so viel passiert? Nein. Die Wirtschaft wird sich 2019 abschwächen – das war auch im Januar jedem klar, der Zyklen in der Wirtschaft nicht völlig ausschließt. Trump ist unberechenbar – ach wirklich? Wir könnten dies fortsetzen, wir finden aber: Wir erleben einmal mehr, dass Analysten nachlaufend! sich Gründe für einen Rückgang basteln.

Stellen Sie sich vor, Amazon wäre im Mai 2018 25% billiger im Kurs. Mancher würde dann vielleicht sagen, die Aktie wäre hoch bewertet und was noch so einfällt. Ach Mensch, ernsthaft? Es ist die gleiche Amazon wie vor 6 Monaten, da war sich schonmal 25% billiger. Also – lassen Sie sich an der Börse nicht irre machen. Greifen Sie zu, wenn die Volatilität oben ist, wenn alle “Hilfe” rufen.

Wenn alle rufen “DAX 15.000 – sofort” wie im Januar (wo sind eigentlich die Rufer – alle in Urlaub? alle im Keller eingeschlossen seit sie bei 13.500 so laut waren – und jetzt bei 11.800?) seien Sie vorsichtig, kaufen Sie dann Puts. Jetzt verkaufen Sie ihre DAX-Puts, nehmen Sie Gewinne, gehen Sie vorsichtig wieder rein.

BMW, Daimler, Bayer, Siemens, SAP, Thyssen oder Allianz sind die gleichen Aktien wie im Januar, das gleiche Geschäftsmodell – bloss fast 30% günstiger. Im Mai wird Ihnen mancher erzählen, warum sie attraktiv sein könnten. Dann kommt die Dividendensaison. Crazy, oder?

