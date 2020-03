DAX und Lufthansa erholen sich weiter

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Zinssenkung der US-Notenbank zum Trotz setzten sich auch heute Morgen die Verluste beim DAX zunächst fort. Die Reaktion der Fed auf die konjunkturellen Auswirkungen des Coronavirus wurden von den Anlegern wohl eher als Zeichen der Not und der Schwäche aufgefasst. Bis zum Mittag jedoch drehte sich das Bild, der DAX legt um rund 1,2 Prozent zu und befindet sich damit wieder über der Marke von 12.100 Punkten. Stützend wirken wohl die Ergebnisse aus dem US-Vorwahlkampf. Spannend bleibt, ob damit der Ausverkauf der letzten Woche vorerst gestoppt ist. Spätestens bei einem Abrutschen unter das Tief der vergangenen Woche bei 11.624 Punkten dürften weitere Kursverluste folgen.Lufthansa trotzt AnalystenEiner negativen Analysten-Meldung zum Trotz hält sich die Lufthansa heute als meistgehandelte Aktie rund 3,2 Prozent im Plus und überwindet damit wieder die Hürde von 12,17 Euro. Nach Meinung der Analysten von Goldman Sachs Sachs ist die Aktie der Lufthansa mit 11,10 Euro fair bewertet. Dementsprechend stufen sie die Lufthansa mit „Sell“ ein.Bei den Stuttgarter Anlegern steht heute mit Daimler ein Autowert im Fokus. Bis zum Mittag klettert die Daimler-Aktie um rund 3,5 Prozent auf nun 37,40 Euro. Dabei kommen aus China schlechte Nachrichten für die deutschen Autobauer: Im Februar brach der Absatz auf dem chinesischen Automarkt, der für Daimler, BMW und VW wichtigste Einzelmarkt, um 80 Prozent ein. Sowohl Daimler als auch BMW bekräftigten aber, ihre Absatzeinbußen im weiteren Jahresverlauf ausgleichen zu wollen.Nachdem auch die Wasserstoff-Aktien in der letzten Woche Federn lassen mussten, legen die Werte in dieser Woche wieder zu. Dabei handeln die Stuttgarter Anleger heute vor allem Nel ASA, die um rund 5,5 Prozent auf 1,15 Euro zulegen. Was hinter dem Hype um die Wasserstoff-Aktien steckt, beleuchten wir heute auf YouTube.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.