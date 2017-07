DAX und Lufthansa – Erholungsziele beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der DAX hat sich seit Montag um rund 130 Punkte erholt. Wir hatten bei rund 12.150 mit der WKNzum kurzfristigen Einstieg geblasen – hier . Unser Erholungsziel lautet weiterhin 12.350 Punkte, ist also in mittelbarer Reichweite. Warum diesen Trade, den wir auch im Volastrategie-Depot bei Ayondo umgesetzt haben, so früh beenden? Schauen Sie auf den Ifo, den besten Indikator aller Welten.

Die Börse handelt Zukunft und Dienstag klettert der Ifo auf ein neues Rekordhoch. Wir stellen dazu eine Einschätzung vor. Nun, wie soll die Börse über 12.900 Punkte klettern, wenn der Ist-Zustand schon am Rekord notiert. Ein 13.000er DAX wäre demnach eine Projektion auf eine noch bessere Zukunft. Daher handeln wir in den kommenden Wochen streng nach Vola – an schlechten Tagen den Einstieg wagen, an guten Tagen verkaufen. Ähnlich wie den 12.350 Punkten beim DAX billigen wir der Lufthansa eine Erholung von fünf Prozent zu – dann sollten Trader ihre Gewinne mitnehmen. Wir möchten die Gewinne aus dem ersten Halbjahr erhalten und werden irgendwo unter 12.000 Punkten den mittel- und langfristigen Einstieg wagen.

Die Einschätzung der VP-Bank zum ifo:

Deutschland: ifo-Geschäftsklimaindex steigt entgegen der Erwartungen weiter – Partystimmung in der deutschen Wirtschaft - Kartellermittlungen in der Autoindustrie erst im nächsten Monat sichtbar

Das Münchner Konjunkturbarometer steigt im Juli von 115.2 auf 116 Punkte.

Die Stimmung in der deutschen Industrie scheint keine Grenzen zu kennen. In den deutschen Unternehmen herrscht ausgelassene Partystimmung. Selbst die Aufwertungen des Euro können die Stimmung nicht dämpfen. Die Unternehmen blicken optimistischer denn je in die Zukunft. Der ifo-Geschäftsklimaindex entfernt sich aber damit weiter von der Realität, denn das Wirtschaftswachstum wird im laufenden Jahr keinen Rekordzuwachs verbuchen. Ein BIP-Zuwachs von voraussichtlich 2% ist bereits schon ein guter Wert. Eine Korrektur des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ist letztlich überfällig. Die niedrige Arbeitslosenquote und die gut gefüllten Auftragsbücher in der Industrie fühlen sich aber möglicherweise wie ein Rekordboom an.

Soviel zum Stand heute, doch die Nachrichtenlage hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verändert. Vermutlich könnte es im kommenden Monat zu einem stärkeren Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex kommen. Die Kartellermittlungen gegen die deutsche Autoindustrie haben durchaus das Potenzial zu einem breiten Stimmungsdämpfer zu werden. Kommt es zu konkreten Beweisen und damit zu Sammelklagen der Autokäufer könnte innerhalb der Automobilindustrie der Rotstift angesetzt werden. Davon wäre dann auch die Zuliefererindustrie betroffen. In weiterer Folge dann auch der kleinere Mittelstand. Möglicherweise wird also die Party empfindlich gestört.