DAX und Euro rauschen nach unten - Investoren kehren der Eurozone den Rücken

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mehr als acht Cent hat der Euro gegenüber dem Dollar in den vergangenen sechs Wochen verloren. Mitte April noch bei 1,24 fällt die Gemeinschaftswährung heute Morgen unter 1,16 US-Dollar. Eigentlich hätte der Deutsche Aktienindex daraus mehr machen müssen, neue Rekorde wären allein mit dem schwachen Euro im Rücken ein denkbares Szenario gewesen.

Anfangs sah auch alles danach aus, als die Euro-Schwäche lediglich einem stärkeren Dollar aufgrund steigender Zinserwartungen in den USA geschuldet war. Nun aber fällt der Euro aufgrund hausgemachter Probleme. Italien bereitet der Eurozone zunehmend Kopfschmerzen. In einer Zeit, wo auch die Wirtschaftsdaten andeuten, dass der konjunkturelle Höhepunkt bereits schon wieder überschritten sein könnte, macht das Gespenst einer nächsten Euro-Krise die Runde. Und in diesem Umfeld meiden vor allem ausländische Investoren europäische inklusive deutschen Aktien.

Der Deutsche Aktienindex hat schon gestern das Signal für weiter fallende Kurse gesetzt, als die Unterstützung bei 12.873 Punkten nicht hielt. Heute Morgen nun setzt der Index folgerichtig seine Abwärtsbewegung fort. Die Wall Street startet nach dem Feiertag heute erst in die neue Woche und könnte am Nachmittag die Talfahrt des DAX noch einmal beschleunigen. Denn auch hier sieht alles nach Minuszeichen zur Eröffnung aus.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.