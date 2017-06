DAX und Dow Jones: Wie geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Wir haben zwar eine sehr gute Trading-Strategie, mit der wir in jeder Woche Treffer und Volltreffer melden können, aber mit Blick auf eine konkrete Aussage, wie es mit den Börsen weitergeht, wollen wir seriös bleiben und uns nicht als Hellseher betätigen. Eigentlich sieht es in Europa nicht schlecht für weiter steigende Kurse aus, denn nach dem Wahlsieg Macrons in Frankreich und den Landtagswahlgewinnen der CDU in Deutschland scheint alles auch auf einen Wahlsieg Merkels bei der Bundestagswahl hinzudeuten. Bei den Parlamentswahlen in Frankreich, die am 11. und 18. Juli stattfinden, zeigen die Umfragen, dass die Unterstützung für Macron wächst und bei den Wahlen in Großbritannien wird auch keine Überraschung erwartet.



Da wären nur noch eventuell vorgezogene Wahlen in Italien, die uns vielleicht schon im Herbst die Suppe versalzen könnten, denn die 5-Sterne-Bewegung hat gute Chancen auf Gewinne. In den USA sieht es dagegen etwas unsicherer aus. Nach dem Trump-Hype an den Börsen nach der Wahl wächst die Unsicherheit, ob es nicht doch noch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gibt. Politisch sehen wir Europa auf jeden Fall besser aufgestellt, als die USA und die wirtschaftliche Lage in Europa, speziell in der Eurozone ist gut. Auch die Zahlen in den USA sind im Moment recht ordentlich, aber die Risiken könnten demnächst überwiegen. Die Zahlen der Unternehmen in Europa waren zuletzt überwiegend gut, aber eine harte Korrektur in den Indizes müsste nach der Rallye bald kommen. Nicht zuletzt könnte die Dollarschwäche dazu beitragen. Der Euro hat an Wert gewonnen und könnte bei den exportlastigen Konzernen dunkle Wolken am Horizont erzeugen.





Insgesamt gesehen würden wir auf jeden Fall die Gewinne sehr gut absichern und hier und da nicht nur an eine Absicherung, sondern an Gewinnmitnahmen denken. Das betrifft aus unserer Sicht vor allem US-Werte. Europäische Aktien sehen wir im Moment noch leicht positiv, wie auch Aktien aus den Schwellenländern. Noch positiver schätzen wir derzeit Japan ein. Diese Gesamtbeurteilung der Märkte gilt aber nur für die langfristige Geldanlage, nicht für das Trading. Wie immer, wird es einzelne Werte geben, die den Gesamteindruck nicht widerspiegeln. Für diese Fälle ist unsere Trading-Strategie mit passenden Einstiegskursen, kurzen Haltezeiten und schnellen Gewinnmitnahmen genau richtig. Bleiben Sie auf jeden Fall bei langfristigen Geldanlagen vorsichtig. Geld verdienen können Sie auf jeden Fall mit einer guten Trading-Strategie.Wir lassen uns von der Situation in den Indizes nicht verunsichern und setzen weiter auf unsere erfolgreiche Trading-Strategie, mit der wir unsere Abonnenten täglich im RuMaS Express-Service und an jedem Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps überzeugen. Die Verlängerungen der Abos und die ständig steigende Zahl der Nutzer unserer Premiumangebote zeigen uns, dass unsere Börsentipps angenommen werden, die Leser uns ihr Vertrauen schenken und die Abonnenten mit unseren Tipps Geld verdienen.Der RuMaS Express-Service bietet übrigens auch für Anleger mit einem kleinen Anteil „Zockerblut“ täglich interessante Trading-Ideen mit Knockout-Hebel-Zertifikaten. Unsere Trading-Chancen enthalten konkrete Einstiegskurse, sie enthalten die WKN der Aktie und auch die WKN und alle Daten für ein eventuell alternativ vorgeschlagenes Hebel-Produkt, mit dem man den Gewinn so richtig aufpeppen kann. Börsengewinne machen ist eine Frage des Erkennens von Chancen und des richtigen Einstiegskurses. Wir beweisen in jeder Woche, dass wir mit unseren Einstiegskursen sehr oft richtig gelegen haben. Mit dem RuMaS Express-Service können auch Anfänger zu Börsengewinnern werden. Probieren Sie es einfach mal aus!