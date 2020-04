DAX übergeordnet weiter seitwärts – Warten auf die Zahlen der Big Five

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Abgehakt werden können die Risiken aus der Corona-Krise noch lange nicht, aber es gilt weltweit mittlerweile nicht mehr die höchste Warnstufe. Es ist daher richtig und wichtig, dass der Deutsche Aktienindex aktuell eine Seitwärtsbewegung vollzieht. Das ermöglicht eine nachlassende Volatilität und dies wiederum ist notwendig, um eher vorsichtigere Anleger von den Seitenlinien weg zu bewegen. Weniger erratische Schwankungen sind zudem eine dringende Zutat zu einer Bodenbildung, wie wir sie gerade sehen. Unter 10.142 Punkten im DAX könnte es erneut zu einem Anstieg der Schwankungsintensität kommen. Dann stünde technisch betrachtet die Bodenbildung wieder auf dem Spiel.Es beginnt nun eine schwierige Phase, in der die tatsächlichen Auswirkungen eines schrittweisen Zurückführens des Lockdowns sichtbar werden. Während sich die Staaten damit erneut auf unbekanntes Terrain vorwagen, hilft es doch, die Stimmung zu verbessern. Dass Italiens Rating nicht abgestuft wurde, lässt auch das Thema Kreditrisiko ein wenig weiter in den Hintergrund treten.Die Vorzeichen für diese wichtige Woche der Quartalszahlen sind grün. Jetzt achtet jeder auf die Bilanzen und Ausblicke der Big Five – Microsoft, Apple, Facebook, Alphabet und Amazon. Sie machen mittlerweile mehr als ein Fünftel des S&P500 aus und können entsprechend dem Markt in dieser Woche neue Impulse geben.

