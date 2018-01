DAX tut sich schwer - Gold könnte interessant werden

Der Damm, der den Deutsche Aktienindex vor einer möglichen Flut an Verkaufsorders technisch orientierter Anleger schützt, liegt jetzt bei 13.333 Punkten. Rutscht der DAX darunter, aktiviert sich ein so genanntes Doppeltopp, das gut 100 Punkte Minus am Stück mit sich bringen könnte. Die Bullen haben zwei Tage gezögert und über 13.350 Punkten fehlen zumindest für den Moment die Käufer.

In den USA blickt man nun mit Sorge auf ein Thema, das lange Zeit keines mehr war: Die Zinsentwicklung am Rentenmarkt. Das erste Mal seit Sommer 2011 muss die US-Regierung wieder über 2,5 Prozent Zinsen für Schulden bezahlen, die sie über zehn Jahre aufnimmt. Und das gerade jetzt, wo die Neuverschuldung durch die Steuerreform gerade noch einmal einen Gang höher schaltet. Interessanterweise steigen die Zinsen, obwohl die Inflation tief bleibt.

Sollte sich das auch für die USA am Freitag in den Verbraucherpreisen für Dezember bestätigen, müssen Anleger den Goldpreis genau im Blick behalten. Fallende Realzinsen (steigende Nominalzinsen, tief bleibende Inflation) waren historisch betrachtet die stärksten Phasen für das Edelmetall.