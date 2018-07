DAX tut sich schwer – Die Geldpolitik ist wieder einmal gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die momentane Erholung der Aktienkurse ist durch die Erwartungshaltung begründet, dass die US-Notenbank Fed die geldpolitischen Zügel wegen des Handelsstreits lockerer lassen wird. Lehnt der Chef Jerome Powell das aber ab, kann das die Wall Street empfindlich treffen. Powell sollte deshalb heute in seiner Anhörung vor dem Kongress diese Hoffnung möglichst am Leben halten.

Ohnehin dürfte heute die Stimmung wegen Netflix nicht besonders gut sein. Investoren sind bereit, für Technologieaktien Aufschläge bei den Bewertungen zu zahlen, um ein Maximum an Wachstum zu erhalten. Bleibt dieses Wachstum aber aus, reagieren Anleger verschnupft. Ohne die starke Entwicklung der Aktienkurse der großen Tech-Aktien läge der S&P 500 Index seit Jahresbeginn im Minus.

Der Deutsche Aktienindex hat den Handelskonflikt und die Europa-Reise von US-Präsident abgeschüttelt. Die Frage ist, für wie lange. Technisch betrachtet sind wir jetzt genau dort, wo wir auch schon vor einer Woche waren. 12.544 Punkte bleiben für den Moment ein starker Widerstand, der vom Markt respektiert wird. Rutscht der Index unter 12.390 Punkte, droht ein kleines Doppeltop das große Trendwendemuster von Mai und Juni zu bestätigen. Dann dürfte sich der Abwärtsdruck wieder beschleunigen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.