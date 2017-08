DAX mit turbulenter Handelswoche. Trump, Euro und Nordkorea im Fokus

15.08 Deutschland – BIP Q2 (1. Veröffentlichung) q/q

Deutschland – BIP Q2 (1. Veröffentlichung) q/q 16.08 Großbritannien – Arbeitslosenquote Juni (3-Monatsdurchschnitt)

Großbritannien – Arbeitslosenquote Juni (3-Monatsdurchschnitt) 16.08 Eurozone – BIP Q2 (1. Veröffentlichung) q/q

Eurozone – BIP Q2 (1. Veröffentlichung) q/q 17.08 USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe 18.08 USA – Konsumklima

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX® x3 (TR) Index HW03DL 45,81 3,00 Open End LevDAX® x8 (TR) Index HU94Q1 56,79 8,00 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX® x3 (TR) Index HW03DS 33,76 3,00 Open End ShortDAX® x8 (TR) Index HU94Q8 25,13 8,00 Open End

eine ereignisreiche Woche liegt hinter dem deutschen Aktienmarkt. Der Deutsche Leitindex stand wie in den Tagen zuvor angesichts der ständig neu befeuerten verbalen Provokationen zwischen Nordkorea und den USA auch am Freitag weiter unter Druck. Am Freitag eröffnete der DAX® den Handel sogar deutlich unter der Marke von 12.000 Punkten. Bis zum Handelsende konnte der Index aber einen Großteil seiner Verluste wieder wettmachen, womit die Käufer für die neue Handelswoche zumindest eine etwas verbesserte Ausgangslage vorliegen haben. Panikstimmung sieht demnach anders aus. Dennoch fällt auf, dass auch viele positive Unternehmenszahlen mit Kurverlusten quittiert wurden. Das Sentiment des Marktes ist also stark ins Bärische gedreht. Hier haben die Bullen nun eine Menge Arbeit vor sich. Der Kampf um die runde 12.000 dürfte das Hauptthema in den kommenden Tagen werden.Auf dem Verkaufszettel der Anleger standen auf Wochensicht vor allem die Aktien der Deutschen Bank, der Commerzbank und Münchener Rück. Besonders gefragt waren in dieser Woche Edelmetalle wie Gold, Silber und Platin.In der kommenden Woche stehen eher unbedeutende Termine im Kalender. Trotzdem dürfte es spannend werden, ob sich der Abwärtstrend im Deutschen Aktienindex weiter beschleunigen wird.Auf der Unternehmensseite dürfte die kommende Woche etwas ruhiger verlaufen. Das Groß an Quartalszahlen wurde gemeldet. Die Berichte von RWE, Bilfinger und Talanx sollten Anleger dennoch auf dem Schirm haben.Widerstandsmarken: 12.050/12.090/12.180/12.300 PunkteUnterstützungsmarken: 11.940/11.850/11.800/11.720 PunkteWas für eine Handelswoche im DAX®! Auf der Short-Seite gab es jede Menge zu holen. Der Index hielt sich perfekt an die benannten Chartmarken. Sämtliche Abwärtsziele wurden erreicht, heute als Krönung die 11.940. Dort verläuft im Tageschart der EMA200. Erholungen zu Wochenbeginn sind folglich möglich, treffen jedoch im Bereich der ehemaligen Unterstützungen bei 12.050 und 12.090 Punkten auf starke Widerstände. Für einen formalen bullischen Trendwechsel benötigt der Index sogar Kurse über 12.340 Punkten.Auf der Unterseite ist der Chart bei einem Bruch der 11.940-Punkte-Marke erst einmal nach unten offen. Die nächsten Unterstützungen liegen in diesem Fall erst wieder bei 11.850 und 11.800 Punkten. Insgesamt bleibt es beim bärischen Bias.