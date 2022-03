DAX trotz zunehmender Risiken stabil - Die Sanktionsspirale dreht sich weiter

Statt einer Einigung zwischen Russland und der Ukraine zumindest mal über einen Waffenstillstand dreht sich die Sanktionsspirale unaufhörlich weiter und die Nato verstärkt ihre Kräfte an der Ostflanke. Warum der deutsche Aktienmarkt dennoch nicht in die Knie geht und sich auch die Wall Street nicht aus dem Takt bringen lässt, obwohl die US-Notenbank signalisiert hat, die Zinssätze in noch größerem Umfang anheben zu wollen, bleibt auch am heutigen Donnerstag für viele Marktbeobachter ein Rätsel.







Es ist die Hoffnung der Anleger auf bessere Nachrichten aus der Ukraine. Die russische Invasion hat vor einem Monat begonnen und bleibt zweifellos das wichtigste Thema an den Finanzmärkten. Und mit jedem Tag, an dem das Blutvergießen in der Ukraine und das Kräftemessen zwischen Russland und dem Westen weitergehen, dürfte der Katalog an Sanktionsmaßnahmen länger werden. Noch ist der Widerstand gegen ein komplettes Öl- und Gasembargo groß, aber Putins Forderung von Rubel-Zahlungen für diese Exporte könnte auch hier das Blatt sehr schnell wenden.