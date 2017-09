DAX trotz und gerade wegen schlechter US-Daten im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten haben dem Dollar nicht geschadet. Im Gegenteil, der Greenback legte zu und im Gegenzug fiel der Euro wieder unter die Marke von 1,19 US-Dollar. Die Aussicht auf noch längere Zeit tiefe Zinsen in den USA nach den schwachen Daten trieben auch den Deutschen Aktienindex am Nachmittag weiter ins Plus. Denn die Wall Street kann den Zahlen durchaus etwas Gutes abgewinnen, eine weitere Zinserhöhung noch in diesem Jahr wird damit immer unwahrscheinlicher.

Damit hat der DAX seine Verluste nach der Rakete aus Nordkorea über Japan hinweg wieder vollständig aufgeholt und kann die Woche sogar noch mit einem Plus abschließen. Das ist ein starkes Signal, auch weil die vielbeachtete 200-Tage-Linie damit einem weiteren Test standgehalten hat. Gelingt in der kommenden Woche der Anstieg über 12.300 Punkte, könnte das nach der Sommerflaute zurückkehrende Volumen für eine September-Rally in Richtung Allzeithoch sorgen.

Auch die Europäische Zentralbank mit ihrer Sitzung am Donnerstag dürfte mitspielen, liegt doch Mario Draghi nichts an einem starken Euro. Schafft er es, den Märkten glaubwürdig zu verkaufen, dass die Geldschleusen weiter offen bleiben, würde das zusätzliche Unterstützung für den DAX bedeuten. Immerhin machen zu einem interessanten Zeitpunkt schon wieder Gerüchte die Runde, das laufende Anleihekaufprogramm werde auch im kommenden Jahr nicht angetastet.