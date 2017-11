DAX trotz politischer Hängepartie stabil

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte seine gestrigen Gewinne am Morgen zunächst gut behaupten und notierte im Hoch bei 13.191 Punkten. Mittlerweile hat der Kurs etwas nachgegeben. Er liegt aktuell bei 13.160 Zählern mit 0,1 Prozent im Minus.Die politischen Risiken durch die Hängepartie bei der Regierungsbildung in Berlin sind zwar ein Belastungsfaktor, allerdings rechnet kaum ein Börsianer mit einer grundsätzlichen Richtungsänderung in der deutschen Politik. Außerdem sind die Wirtschaftsdaten aus Deutschland und Europa derzeit recht gut. Die ultralockere Geldpolitik der EZB wirkt ebenfalls stützend.Durch dieses Umfeld wurde eine größere Abwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt zuletzt verhindert.Nun warten die Börsianer auf Daten aus den USA. So werden am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebiger Güter erwartet. Außerdem steht um 20 Uhr (MEZ) die Veröffentlichung des Fed-Protokolls auf der Agenda.Aufgrund des US-Feiertags “Thanksgiving” am morgigen Donnerstag dürften sich die Impulse aus Übersee in der zweiten Wochenhälfte deutlich abschwächen.Die Analysten der Berenberg Bank haben BASF von “Halten” auf “Kaufen” hochgestuft und ihr Kursziel von 96 auf 106 Euro angehoben.Dadurch liegen die Aktien heute unter den drei stärksten Gewinnern im DAX. Der Kurs legte bisher um 0,9 Prozent auf 94,40 Euro zu.Gestern verlor Borussia Dortmund gegen Tottenham Hotspur mit 1:2. Dadurch wurde das Ausscheiden aus der Champions League für diese Saison besiegelt.Die Aktien des BVB notieren heute mit einem Abschlag von 2,3 Prozent bei 6,50 Euro.