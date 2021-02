DAX tritt weiter auf der Stelle – Technologie gefragt, Zykliker gemieden

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Aktienmarkt läuft weiterhin mit zwei Geschwindigkeiten – Volldampf bei den Technologiewerten, angezogene Handbremse bei den Zyklikern. Ersteres löst neue Rekorde im Nasdaq aus, letzteres die in diesen Tagen zu beobachtende Zurückhaltung im Deutschen Aktienindex.Anleger meiden zur Stunde wieder die Aktien, die von einem konjunkturellen Aufschwung profitieren würden, weil dieser immer unsicherer und im Zeitablauf weiter nach hinten verschoben wird. Die Zukunftsaussichten für eine Rückkehr zur vollständigen Normalität sind zwar weiterhin gegeben, aber der Weg dahin dürfte sehr steinig und noch mit sehr viel Unsicherheit gepflastert sein.Und auf der anderen Seite des Atlantiks finden an der US-Technologiebörse Nasdaq die zur Jahrtausendwende geplatzten Träume über Milliardengeschäfte im Internet gerade ihre Erfüllung. Was noch vor zehn oder zwanzig Jahren lediglich in den Köpfen von einigen wenigen Internet-Unternehmern stattfand, ist jetzt Realität geworden. Die Pandemie hat den Sektor in eine neue Wachstumsphase katapultiert.Der Bitcoin gewinnt durch den Einstieg Teslas weiter an Beliebtheit. Auch nach dem starken Anstieg ist aus technischer Sicht noch keine Trendwende zu erkennen. Wenn 45.635 Dollar als Unterstützung halten, ist der Aufwärtstrend intakt. Übergeordnet wäre in diesem Fall ein Anstieg bis knapp unter 60.000 Dollar ableitbar. Darunter könnte es kurzfristig allerdings mal wieder ungemütlich werden. Aber das sind die Teilnehmer am Kryptomarkt ja gewöhnt.

