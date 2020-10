DAX tritt auf der Stelle – Trump zurück im Weißen Haus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

US-Präsident Trump ist zwar noch nicht wieder ganz gesund, aber ins Weiße Haus zurückgekehrt. Er plädiert dafür, dass man sein Leben nicht vom Virus bestimmen lassen solle und dass es zeitnah einen Impfstoff dagegen geben werde. Gleichzeitig blockiert die Regierung einen Vorschlag der Gesundheitsbehörde, bei der Genehmigung eines solchen Impfstoffs genauer als sonst vorzugehen, um dem Verdacht der politischen Einflussnahme entgegenzuwirken.Und es besteht Hoffnung, dass sich Republikaner und Demokraten noch vor der Wahl auf ein Konjunkturpaket einigen werden. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Finanzminister Steven Mnuchin haben gestern eine Stunde lang miteinander über Detailfragen gesprochen und wollen heute weiter darüber beraten.Der Deutsche Aktienindex hat am Freitag die Wende geschafft und gestern dann von der Dynamik profitiert, die sich vor dem Wochenende aufgebaut hat. Ob der DAX diesen Schwung nutzen kann, um trotz steigender Infektionszahlen und eines festeren Euro über die letztwöchigen Hochs bei 12.900 Punkten zu steigen, muss allerdings abgewartet werden. Insgesamt bleibt der Markt für den Moment in einer Seitwärtsbewegung.

