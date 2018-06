DAX tritt auf der Stelle – Euro zieht nach EZB-Äußerungen an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Weltbank sieht in ihrem halbjährlichen Bericht steigendes Wachstum in der Hälfte der Länder der Erde und glaubt sogar, dass sich das Tempo durch Abstrahleffekte aus den USA und China kurzfristig sogar noch weiter beschleunigen könnte. Das ist Balsam auf die Seele der Investoren, deren Optimismus wegen der erratischen Handelspolitik der USA und dem aufkommenden Protektionismus getrübt wurde.

Jetzt sehen wir eine beginnende Rally an der Wall Street, die ihre Kraft aus dem Pessimismus der vergangenen Wochen zieht. Die Kurse klettern an einer Wand der Skepsis empor. Eine Zinsanhebung in der kommenden Woche steht mit fast 94 Prozent veranschlagter Wahrscheinlichkeit bereits fest. Daher dürfte die Sitzung insgesamt zu einem Non-Event werden. Wenn Ereignisse wie erwartet eintreten, bleibt die Volatilität an den Börsen meist auf ein Mindestmaß beschränkt.

Ganz und gar nicht erwartet wurden dagegen die Einlassungen von Peter Praet von der Europäischen Zentralbank. Der Euro hat heute im Mittagshandel einen Satz um einen halben Cent nach oben gemacht, als das Ratsmitglied ein baldiges Ende der Anleihekäufe andeutete. Es scheint sich langsam aber sicher eine Mehrheit für einen Stopp der Anleihekäufe zum Ende des Jahres innerhalb des Gremiums herauszubilden.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.