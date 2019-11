DAX tritt auf der Stelle – Edelmetalle tiefrot

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





VW unter Druck

Finanztrends Video zu Platin



mehr >

Kein guter Wochenauftakt für Volkswagen: Die Wolfsburger Autobauer blicken pessimistischer auf das kommende Geschäftsjahr. Volkswagen-Finanzchef Witter erklärte im Gespräch mit Analysten, man gehe für das Jahr 2020 davon aus, dass das Umsatzplus gegenüber 2016 nur noch bei 20 Prozent liege. Bis dato war man von einem Wachstum um 25 Prozent ausgegangen. Der geringere Umsatz schlage sich im kommenden Jahr auch auf den Gewinn aus: Bei einem angepeilten operativen Ergebnis von rund 18,25 Milliarden Euro rechnet VW mit etwa 27 bis 28 Euro Gewinn je Aktie – statt vormals rund 30 Euro je Aktie.Das drückt bei den Aktionären auf die Stimmung. Bis zum Mittag verliert die VW-Aktie rund 2,5 Prozent auf 178 Euro. Damit ist die VW-Aktie am Montag nicht nur eine der meistgehandelten überhaupt, sondern auch größter Verlierer im DAX.Der DAX selbst bewegt sich zum Wochenauftakt in einer recht engen Handelsspanne und gibt wenige Zähler auf etwa 13.220 Punkte ab. Nach nunmehr sechs Gewinnwochen in Folge scheinen die Anleger auf neue Impulse zu warten.Die Edelmetalle Gold und Silber geraten zu Wochenbeginn unter Druck. Mit einem Minus von knapp 0,7 Prozent rutscht Gold unter die Marke von 1.460 US-Dollar je Feinunze. Auch Platin gibt um über 7 US-Dollar nach und notiert am Mittag rund 0,9 Prozent tiefer. Noch deutlicher der Kursrückgang bei Silber: Mit einem Minus von rund 1,3 Prozent notiert Silber erstmals seit einer Woche wieder unter 16,80 US-Dollar je Feinunze.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.