DAX tritt auf der Stelle – Börsen stecken im Sommerloch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Am Montag zogen zyklische Werte wie Versorger, aber auch Aktien aus dem Finanzsektor den Markt nach oben. Der S&P 500 an der Wall Street notiert in Schlagweite zu seinem Allzeithoch. Aber auch wenn die US-Börsen heute oder in den kommenden Tagen neue Rekorde erreichen, sollte aufgrund der derzeit geringen Handelsvolumina nicht zu viel hineininterpretiert werden. Das Handelsvolumen ist in den vergangenen Tagen regelrecht ausgetrocknet.Die Börsen befinden sich trotz einer weiter unsicheren Nachrichtenlage im Sommerloch und es wird noch mindestens zwei Wochen dauern, bis das Geschäft wieder zurückkehrt. In der Zwischenzeit sind zwar kurzzeitige Anflüge von Volatilität zu beobachten, die dann aber schnell wieder in Lethargie münden. Das Volumen am Freitag in New York war vergleichbar mit dem Neujahrstag 2019. Erst nach Rückkehr aller Marktteilnehmer steht auch die Mehrheit an der Börse hinter den Preisbewegungen.Was jetzt vorliegt, sind die Zahlen zum Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal aus den meisten Ländern der Welt. Und dieser Einbruch, wenngleich dramatisch, ist nicht so stark ausgefallen wie dies in den Worst-Case-Szenarien gezeichnet wurde. Das hilft den Anlegern gerade ein wenig darüber hinweg, dass die Erholung auch nicht ganz einem „V“ gleicht.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.