Sturm Sabine fegt über Deutschland – und der DAX geht scheinbar erst einmal in Deckung. Zum Wochenauftakt notiert der deutsche Leitindex am Mittag bei rund 13.480 Punkten etwa 0,2 Prozent im Minus. Damit setzen sich die Kursverluste vom vergangenen Freitag zunächst fort. Nach der fulminanten Erholung der vergangenen Woche bis in die Nähe des Allzeithochs nehmen Anleger vereinzelt wohl immer noch Gewinne mit, zudem bleiben auch die Auswirkungen des Coronavirus auf die weltweite Konjunktur noch ein Thema.Kursfeuerwerk bei Isra Vision: Der Spezialmaschinenbauer steht offenbar vor einer Übernahme durch den Industriekonzern Atlas Copco. Dieser bietet den Isra Vision-Anteilseignern 50 Euro je Aktie – gegenüber dem Isra Vision-Schlusskurs von Freitag ein Aufschlag von ganzen 43 Prozent. Für die Aktie des SDAX-Konzerns geht es am Montag daraufhin um 46 Prozent nach oben und bei 51 Euro in der Spitze sogar über den veranschlagten Übernahmepreis.Am Montag in Stuttgart ebenfalls oft gehandelt: Die Aktie der Deutschen Bank. Am Mittag notiert die Deutsche Bank dabei bei rund 9,43 Euro, was einem leichten Verlust von rund 0,5 Prozent entspricht. Damit ist die Aufwärtsbewegung der Aktie erst einmal unterbrochen – allein in der vergangenen Handelswoche stiegen die Papiere um über zehn Prozent.Gen Süden geht es heute auch für die TeamViewer-Aktie. Am Morgen hatte das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das Jahr 2019 bekannt gegeben. So konnte der Umsatz um 51 Prozent auf 390 Millionen Euro gesteigert werden, auch der Gewinn lag – anders als 2018 – bei 110 Millionen im positiven Bereich. Etwas enttäuschend fassten Anleger jedoch den Umsatzausblick für das laufende Jahr auf – nach dem ansehnlichen Lauf der Aktie seit ihrem Börsengang im September nehmen Anleger ihre Gewinne mit und schicken die Aktie bei -4,9 Prozent auf rund 30,70 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.