DAX – the day after!

Die Zwischenwahlen in den USA sind gelaufen. Die Republikaner behalten die Mehrheit im Senat und die Demokraten gewinnen das Repräsentantenhaus. Dies gilt zumindest als „Teilniederlage“ für den amtierenden Präsidenten. Erinnern Sie sich noch an den Morgen als feststand, dass der neue US-Präsident Donald Trump heißt? Die deutsche Börse brach vorbörslich kräftig ein und der DAX notierte zeitweise unter der Marke von 10.000 Punkten.

Am Ende dieses Handelstages stand ein deutliches Plus beim deutschen Leitindex. Der seriöse Technische Analyst wird also auch heute gut beraten sein, wenn er die Wahlergebnisse nicht zu bewerten versucht, sondern die Reaktion der Marktteilnehmer auf die Wahlergebnisse analysiert. Das Bild, das der Chart derzeit liefert, ist ebenso geteilt wie das Wahlergebnis. Der MACDIndikator hat ein Kaufsignal generiert und die Divergenz beim Stochastik-Indikator wirkt noch nach. Dagegen hat der DAX gerade den neuen kurzfristigen Aufwärtstrend gebrochen und damit gezeigt, dass die Überzeugung der Marktteilnehmer für einen freundlichen Jahresabschluss keineswegs gegeben ist. Dies zeigen auch die Stimmungsbarometer bei Sentiment- Umfragen (SENTIX). Die positive Stimmung hat zwar kurzfristig zugenommen, die Grundüberzeugung fehlt aber. Es wird also nicht zuletzt spannend zu beobachten, wie die Marktreaktion des heutigen Tages ausfallen wird. Gegen Ende der Woche kann dann sicher mehr zur weiteren Entwicklung aus technischer Sicht gesagt werden.

