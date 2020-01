DAX testet wichtige Unterstützung – Virus überschattet chinesisches Neujahrsfest

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Ausbruch des Coronavirus wird zu einer Belastung für die Chinesen, die gerade das wichtigste Fest des Jahres begehen wollen – das Fest zum chinesischen Neujahr. Vergleichbar sind diese Feiertage mit dem Weihnachtsfest hierzulande. Die Menschen wollen ihre Familien besuchen, sie möchten sich Geschenke machen. Nun müssen Sie sich darum sorgen, von einem Virus angesteckt zu werden.Betrachtet man die Zahl der Infektionen im Epizentrum, in der Millionen Stadt Wuhan, dann führten 1423 Infektionen zu 76 Todesfällen, was einer Rate von erschreckend hohen fünf Prozent entspricht. In der vergangenen Woche hatte die Weltgesundheitsorganisation sich dagegen entschieden, die Situation als einen weltweiten Notfall einzustufen. Das hat temporär zu einem Aufatmen geführt, auch an den Aktienmärkten. Nun sehen wir wieder eine Bewegung raus aus dem Risiko.Das Auf und Ab an den Börsen sollte auch in dieser Woche weiter von den Nachrichten aus China bestimmt werden. Solange die Infektionszahlen nach oben schnellen, dürften auch die Schwankungen größer werden. Schließt der Deutsche Aktienindex heute unter 13.381 Punkten, könnte uns eine unruhige Börsenwoche bevorstehen.

