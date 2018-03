DAX testet erneut Februar-Tiefs – Noch halten die Dämme

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit geringem Handelsvolumen ging es am Aktienmarkt vorgestern hoch mit den Kursen, unter hohem Volumen gestern runter. Das bedeutet, dass es mehr Volumen braucht, den Index nach unten zu bewegen, als ihn steigen zu lassen. Das ist für den Moment ein Hinweis auf sehr hohes Kaufinteresse im Bereich der Februar-Tiefs.

Die großen Probleme fangen dies- und jenseits des Atlantiks dann an, wenn sich die Käufer auf diesem Niveau plötzlich dazu entscheiden, ihre Aktivität einzustellen. Die negative Nachrichtenlage haben wir bereits. Die Käufer aber lassen sich davon bis jetzt nicht sonderlich beeindrucken.

Bis es sich diese Käufergruppe anders überlegt, gilt der Bereich im Deutschen Aktienindex zwischen 11.700 und 11.800 Punkten als der Damm, der den DAX vor einem weiteren Ausverkauf schützt. Die Verkaufswellen waren bis jetzt nicht in der Lage, diesen Damm zu brechen. Jetzt gilt es, Nerven zu bewahren. Denn sollten die Stopp-Orders unter 11.695 Punkten gerissen werden, könnte es zu einem erneuten empfindlichen Ausverkauf im DAX kommen. Anderenfalls stehen uns ein Dreifachboden und eine weitere Stabilisierung ins Haus.



