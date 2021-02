Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX testet den Ausbruch

Da die Luft oben dünner wurde, entschied sich der DAX den Ausbruch zu testen. Man sieht, da stehen einige bereit neu einzusteigen und so wurde der DAX aufgefangen. Die letzten Monate fliessen unmengen an Geld an die Börsen. Auch von Kleinanleger. Freunde die noch nie was an der Börse gemacht haben, fragen plötzlich wie sie investieren können. Hört euch selbst im Bekanntenkreis um und ihr werdet es sehen. Die Menschen haben keine Alternativen, da man sonst nirgends vernünftige Zinsen bekommt und wer kann sich schon eine Immobilie bei den Preisen kaufen? Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart.

Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden.

Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indikatoren eines Handelssystems zu verwenden, da die emotionslos die Richtung anzeigen und sich nicht wie der Mensch beeinflussen lassen.