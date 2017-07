DAX testet die 12.500er Marke – Euro-Rally nur schwer aufzuhalten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Jochen Stanzl, 18. Juli 2017

Die Citigroup ist bereits die dritte internationale Großbank, die im Zuge des Brexit Arbeitsplätze nach Frankfurt verlegen wird. Das bleibt nicht ohne Folgen für Mieten und Quadratmeterpreise, die in den Städten bereits steil steigen. Mietpreise pro Quadratmeter von 15 Euro mögen in Deutschland als teuer angesehen werden – die Londoner sind an 50 Euro und darüber für Innenstadtlagen gewöhnt. Das wird nicht ohne Folgen bleiben. An den schnell steigenden Preisen ist auch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank Schuld.

Mario Draghi hat es in dieser Woche in der Hand, ob die Zinsen wieder steigen und der Euro damit noch stärker wird. Die zurückhaltenden Kommentare der US-Notenbank sowie die immer weiter aufkommenden Zweifel an der baldigen Umsetzbarkeit der Steuerreformvorhaben der Regierung Trump schwächen den Dollar so stark, dass es schwierig sein wird, die anlaufende Rally im Euro aufzuhalten. Das lastet auf dem deutschen Aktienmarkt, der unter Druck gerät, weil insbesondere die exportabhängigen Unternehmen verkauft werden.