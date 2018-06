DAX taucht wieder ab – Probleme in den Emerging Markets häufen sich

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in Kanada. Der US-Präsident reist medienwirksam bereits Samstagmorgen ab und lässt damit die sechs Regierungschefs allein auf dem traditionellen Familienfoto stehen, um nach Singapur und dem dort bald stattfindenden Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator abzureisen. Das Treffen wirft auch an den Börsen seinen Schatten voraus, die Investoren ziehen sich aus Risikopapieren wie Aktien zurück.

Wir sehen zudem zunehmende Probleme in mehreren Emerging Markets: Indonesien, Türkei, Brasilien, Argentinien – die Liste wird immer länger und auch Chinas Festlandaktien liegen seit Jahresbeginn sieben Prozent zurück, was eindrucksvoll die Kaufzurückhaltung der Investoren widerspiegelt. Die zunehmende Unsicherheit in den Schwellenländern ist gut am Preis für Kupfer abzulesen. Der Preis des Halbedelmetalls stieg gestern in New York auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Wir haben es hier mit einer Reihe von Minenschließungen für Kupfererze unter anderem in Chile und Indien zu tun, sehen aber auch zunehmende Besorgnis über die Stabilität der brasilianischen Produktion. Die Rally des US-Dollars bei gleichzeitig schnell gestiegenen US-Zinsen scheint die hoch verschuldeten Emerging Markets stärker unter Druck zu bringen als es aktuell noch wahrgenommen wird.

Technisch betrachtet liegt im DAX nun das letztwöchige Unterstützungs-Cluster zwischen 12.615 und 12.650 Punkten voraus. Bricht es, droht ein Rutsch um weitere 100 Punkte. Die nächste Unterstützung ist dann erst bei 12.420 Punkten auszumachen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.