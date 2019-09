DAX taucht ab – Chaostage in Washington und London

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Da ist er, der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Schon oft wurde in der Präsidentschaft Trumps über ein Amtsenthebungsverfahren spekuliert, aber noch nie war man dem so nah wie heute. Schreckten die Demokraten um Nancy Pelosi bislang davor zurück, scheint ihr Wille, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen, nun stärker denn je. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass es am Ende tatsächlich dazu kommt, nicht wirklich gestiegen. Aber eine vermutlich wochen-, wenn nicht gar monatelange Hängepartie wäre Gift für die Börsen.Viel fehlte nicht mehr zum Verkaufssignal im Deutschen Aktienindex, das er gleich zu Handelsbeginn aussendete, als er unter die Marke von 12.294 Punkten fiel. Dann beschleunigte sich erwartungsgemäß die Talfahrt und nun fehlen nur noch knapp 200 Punkte bis zum nächsten Ziel bei 12.000 Zählern.In London ist die Situation nicht wesentlich übersichtlicher. Auch hier könnten die Stunden eines Premiers Boris Johnson gezählt sein. Was das für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union bedeutet, kann man im Moment genauso wenig abschätzen wie die Zukunft von Donald Trump als US-Präsident.Politische Börsen haben zwar kurze Beine, politische Unsicherheiten allerdings beschäftigen den Aktienmarkt meist sehr viel länger. Und bis in London und Washington Tatsachen geschaffen werden, dürfte es noch eine Weile dauern. Zudem hat sich die Situation aus technischer Sicht sowohl an der Wall Street als auch an der Frankfurter Börse eingetrübt. Zurückhaltung lautet deshalb das Gebot der Stunde – es ist einfach kein gutes Umfeld für Engagements am Aktienmarkt.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.