DAX tastet sich voran

Was gestern noch misslang, scheint heute zu glücken: Der DAX setzt am Dienstag zu einer leichten Erholung an. Bis zum Mittag klettert der DAX um rund 2,2 Prozent und notiert damit knapp überr der Marke von 12.100 Punkten. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex sogar bis auf 12.224 Punkte. Angetrieben wird der DAX dabei von der Hoffnung auf eine Unterstützung durch die Notenbanken. So hatte jüngst die EZB signalisiert, angesichts des Coronavirus Maßnahmen zur Stützung der europäischen Volkswirtschaft zu ergreifen.Fiel die Allianz-Aktie gestern noch auf ein 52-Wochentief von 190,30 Euro, konnte sie sich im späteren Handel wieder etwas festigen und kletterte am Abend noch bis auf 198,80 Euro. Heute hingegen zeichnet sich wieder ein Verlusttag ab, notiert die Aktie am Mittag bei rund 198,20 Euro doch rund 0,4 Prozent im Minus.So schnell kann’s gehen: Gestern noch fristete die Lufthansa als DAX-Schlusslicht ein trauriges Dasein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Herbst 2016. Heute führt die Lufthansa mit einem Plus von 5,3 Prozent den DAX an. Zwischenzeitlich legte die Aktie der Kranich-Airline gar um über 10 Prozent zu. Damit notiert die Lufthansa nun bei rund 12 Euro.Nach längerer Zeit findet sich unter den meistgehandelten Aktien mal wieder Wirecard. Heute steigt die Aktie des Zahlungsdienstleisters um 2,5 Prozent auf 122,60 Euro. Am Montag hatte Wirecard verkündet, eine neue Kooperation vereinbart zu haben. Fortan will Wirecard mit Xolo, das Lösungen für Kleinunternehmen anbietet, zusammenarbeiten. Hier will Wirecard den Xolo-Kunden digitale und nahtlose Banklösungen ermöglichen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.