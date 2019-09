DAX tastet sich an Widerstand heran - Dynamik nach dem Hexensabbat?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Störfeuer aus dem Weißen Haus im Handelsstreit mit China bleiben aus, im Mittleren Osten bleibt es nach den Anschlägen in Saudi-Arabien ruhig und selbst in den festgefahrenen Brexit-Prozess kommt jetzt scheinbar Bewegung. Zudem haben die Notenbanken das getan, was die Börsen von ihnen erwartet hatten, aber eben auch nicht mehr.Es sieht alles danach aus, als hätten die Anleger schon in der Rally der vergangenen vier Wochen ihr gesamtes Pulver verschossen, als sie in der Hoffnung auf die Lösung aller Probleme und geldpolitische Geschenke schon jede Menge Vorschusslorbeeren verteilt haben.So liegt auch hinter dem deutschen Aktienmarkt eine Woche der Konsolidierung und Neusortierung nach einem Plus von fast neun Prozent seit Anfang September. Aber heute ist Hexensabbat, dreifacher Verfallstag an den Terminbörsen. Es kann deshalb gut sein, dass sich der Markt entweder heute Nachmittag oder dann spätestens in der kommenden Woche aus seiner recht engen Handelsspanne zwischen 12.300 und gut 12.450 Punkten löst und wieder Fahrt in die eine oder andere Richtung aufnimmt. Und dass die Reise weiter nach oben gehen könnte, dafür stehen die Chancen nicht schlecht.Denn noch gibt es viele Investoren, die bislang nur Zuschauer der Rally waren und auf eine Gelegenheit zum Einstieg warten. Da könnte sich einiges an Nachholbedarf entfalten, wenn die Kurse eben nicht mehr zurückkommen, sondern weiter steigen. Der Deutsche Aktienindex ist in dieser Woche nicht unter 12.294 Punkte gefallen. Damit bleibt das Verkaufssignal aus und Markt aus technischer Sicht jederzeit in der Lage, nach oben auszubrechen. Der zu knackende Widerstand liegt dafür bei 12.465 Zählern.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.