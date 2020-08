DAX tanzt weiter impulslos um die 13.000er Marke - Fed-Strategieänderung wirkt nach

Wenig Impulse gab es zum Wochenschluss für den Deutschen Aktienindex – der Kampf um die 13.000er Marke dürfte somit auch in der kommenden Woche weitergehen. An der Börse versuchen die Anleger, die gestrigen Aussagen von US-Notenbank Chef Jerome Powell einzuordnen.



Die Anpassung des Inflationszieles durch die US-Notenbank dürfte zu einer weiteren Verschiebung in der Anlagewelt führen und letztendlich dem Aktienmarkt zugutekommen. Künftig soll die Inflation angesichts der Corona-Pandemie, die die US-Wirtschaft in eine Rezession getrieben hat, flexibler und höher als bisher toleriert werden.



Während Inflation für Anleger eher ein Schreckgespenst ist, zeigt ein Blick in die Geschichte, dass Unternehmensgewinne potentiell steigen, wenn die Inflation steigt. In einem Umfeld, in dem die Preise steigen, ist es für die Unternehmen leichter, die höheren Inputkosten weiterzugeben. Sie haben damit eine höhere Preismacht, was zu höheren Einnahmen und damit Gewinnen führt.



Aus der Anpassung der Strategie der Fed lässt sich für die kommenden Jahren ein Zinsumfeld nach japanischem Vorbild ableiten – mit niedrigen nominalen und realen Zinssätzen.