DAX sucht noch seine Richtung – Was hoch steigt, kann tief fallen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, Tesla, Silber und Gold - was spekulativ getrieben zuvor stark gestiegen ist, fällt jetzt besonders deutlich. Zum einen setzte gestern mit der Nachricht, Russland habe einen Impfstoff gegen das Coronavirus, eine Sektorrotation von Technologieaktien und Wachstumswerten zu Value- und Blue-Chip-Aktien ein. Gleichzeitig wurden US-Staatsanleihen verkauft und die Zinsen stiegen – etwas, was die Fed derzeit so gar nicht gebrauchen kann. Denn was sie flankieren muss, ist eine schuldenfinanzierte Reflation der US-Wirtschaft durch die Regierung. Als dann ausgerechnet auch noch Nachrichten aus dem Kongress über erneut festgefahrene Gespräche bezüglich einer Anschlussfinanzierung der Arbeitslosenunterstützung auftauchten, breiteten sich die Verkäufe auch auf den Gesamtmarkt aus.Es droht nun ein toxischer Ansteckungseffekt der Liquidationen von Momentum-Werten auf andere Bereiche des Marktes. Die fünf großen Tech-Aktien haben eine Gewichtung von über 20 Prozent im S&P 500 und sie waren für die Mehrheit der Kursgewinne des Index in den vergangenen Wochen verantwortlich. Wenn nun alle Anleger gleichzeitig aus der gleichen Tür nach draußen wollen, um Gewinne mitzunehmen, kann das sehr schnell gehen. Anleger, die auf Momentum gesetzt haben, fanden auch im Silber und Gold zuletzt kräftige Bewegungen. Bricht nun der Schwung weg, kann der Schuss nach hinten losgehen. Silber erlebt aktuell den stärksten Einbruch seit der Lehman-Krise 2008, Gold fällt so stark wie zuletzt vor sieben Jahren.Es hat die Hoffnung gegeben, dass die Value- und Blue-Chip-Aktien den Gesamtmarkt stützen können, also eine Sektorrotation ohne eine Schwächung des Gesamtmarktes stattfinden kann. Doch das Aufflackern der Blue Chips war nur von kurzer Dauer. Auch sie haben am Ende des gestrigen Handelstages in New York ihre Anfangsgewinne wieder komplett abgegeben. Gleichzeitig haben es die zehnjährigen US-Staatsanleihen nicht geschafft, ein höheres Hoch auszubilden. Damit steigen nun die Zinsen in einem Umfeld, in dem die Staatsschulden explodieren – eine Kombination, an die sich die Anleger wohl erst gewöhnen müssen. Vor allem, wenn sich in den Verbraucherpreisdaten heute Nachmittag inflationäre Tendenzen ablesen lassen.

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.