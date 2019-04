DAX sucht noch die Richtung - Starke Bewegungen am Ölmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Über das Osterwochenende ist der Ölmarkt kräftig in Bewegung geraten. Die USA will mit Ablauf dieses Monats keine Ausnahmen mehr für Öllieferungen aus dem Iran zulassen, womit die iranischen Exporte auf den Weltmarkt wohl bei null landen dürften. Saudi-Arabien hat bereits für sich und andere Länder innerhalb der OPEC die Bereitschaft zugesagt, mögliche Versorgungsengpässe durch Fördermengenerhöhungen auszugleichen.



Dennoch zog der Preis für die Ölsorte WTI gestern auf 66 US-Dollar an. Von dort aus könnte aus technischer Sicht zeitnah der Versuch für eine Fortsetzung der Rally gestartet werden. Jetzt geht es vor allem um die Straße von Hormuz, jenen engen Kanal, durch den große Mengen Erdöl transportiert werden. Sollte Iran seinen Drohungen Taten folgen lassen und versuchen, den Lieferweg zu blockieren, könnte es zu weltweiten Versorgungsengpässen mit Öl kommen. Spannend ist auch, wie China nun reagiert. Die Volksrepublik kauft traditionell große Mengen Öl aus dem Iran.



Den Aktienmarkt erreichen die Spannungen am Ölmarkt noch nicht. Im Deutschen Aktienindex ist jetzt so viel Dynamik nach oben, da braucht es wohl mehrere schlechte Nachrichten, um hier den Schwung rauszunehmen. Der Markt startet nach den guten Vorgaben aus den USA gestern stabil in die neue Woche.



Die Anleger blicken auf die heute anstehenden Quartalszahlen, unter anderem von Coca-Cola, Twitter und Procter & Gamble, nachbörslich kommen dann noch Snap, eBay und Texas Instruments.





Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

Unsere Produkte unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.