DAX sucht neue Unterstützung – Einkaufsmanagerindizes enttäuschen

Erst war der Deutsche Aktienindex nicht zur Party an der US-Technologiebörse Nasdaq eingeladen und jetzt leidet er auch noch unter Gewinnmitnahmen, die heute eingesetzt haben. Enttäuschung macht sich auf dem Börsenparkett breit, nachdem die veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone nicht die schwungvolle Erholung der Konjunktur, die sich die Anleger als Resultat der fiskal- und geldpolitischen Stützen gewünscht hatten, bestätigten.Außerdem sind noch die Nachwehen im Markt zu spüren, nach dem die US-Notenbank Fed neuen Geldspritzen zunächst eine Absage erteilte. Das zeigt, wie abhängig die hohen Kurse von den geldpolitischen Stützen der Notenbanken sind. Auf dem Niveau, das jetzt erreicht wurde, darf nicht viel schief gehen – vor allem nicht bei der endlos geglaubten Versorgung mit Liquidität.Nach oben war im DAX in den letzten Tagen kein Weiterkommen mehr, bei 13.000 Punkten ist vorerst der Deckel drauf. Nach dem heutigen Rutsch sucht der Markt nun erst einmal nach einer neuen Unterstützung.

