DAX sucht Richtung - Brexit-Einigung in London stark umstritten

Kommt es doch noch zu einem geregelten Brexit? Der Durchbruch in den Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU schürt zumindest die Hoffnung. Der vor diesem Hintergrund erzielte Entwurf wurde am gestrigen Tag seitens des britischen Kabinetts abgesegnet. Nichtsdestotrotz gibt es in den britischen Regierungsreihen weiterhin erheblichen Widerstand. Diverse Ministerrücktritte stehen im Raum. Ein positiver Abschluss der nicht enden wollenden Auseinandersetzung um den EU-Austritt des Vereinigten Königreiches ist also keinesfalls in trockenen Tüchern. Und einer der maßgeblichen Unsicherheitsfaktoren für Wirtschaft, Konjunktur und Finanzmärkte damit noch nicht vom Tisch. Die Hoffnung auf eine gütliche Einigung stützte zunächst im frühen Handel. Angesichts der politischen Unwägbarkeiten in London hat sich der DAX von seinem bisherigen Tageshoch bei 11.500 Punkten aber deutlich distanziert. Zur Stunde pendelt der Dax um die Marke von 11.400 Punkten.

Die Vorgaben für den Donnerstaghandel fallen wieder mal durchwachsen aus. Die US-Aktienindizes schlossen samt und sonders hinter negativen Vorzeichen. Abermals lasteten schwach tendierende Tech-Titel, nicht zuletzt das Schwergewicht Apple, auf dem Kursgeschehen. Damit ist noch kein Korrekturende an der Wall Street abzusehen. Der Dow Jones gab zum Handelsende um 0,8 Prozent nach. Einen Abschlag von 0,75 Prozent verzeichnete der S&P 500. Die Technologiebörse Nasdaq verlor zur Schlussglocke 0,9 Prozent. Mit moderaten Verlusten verabschiedete sich indes das Land der aufgehenden Sonne. Der japanische Nikkei schloss 0,2 Prozent leichter, der breiter gefasste Topix büßte lediglich 0,1 Prozent ein. Eine freundliche Tendenz weist dagegen das Reich der Mitte aus. Die chinesischen Festlandbörsen vermochten bis zu 1,2 Prozent zuzulegen.

Im weiteren Handelsverlauf schauen Investoren nun, neben der Brexit-bedingten Entwicklung in London, auf neue Zahlen von Konjunktur- und Unternehmensseite. Randvoll ist der Terminkalender auf der anderen Seite des Atlantiks. Am Nachmittag bergen u.a. folgenden US-Publikationen entsprechendes Bewegungspotential: 14:30 Uhr Wöchentliche Erst- und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe / 14:30 Uhr Einzelhandelsumsatz (Oktober) / 14:30 Uhr Import- und Exportpreise (Oktober) / 14:30 Uhr N.Y. Empire State Produktionsindex / 14:30 Uhr Philadelphia-Fed-Index (November). Im Zuge der Berichtssaison fällt der Blick u.a. auf die Q3-Bilanzausweise von K+S, Sixt, Henkel, Nvidia, SolarWorld und Walmart.

